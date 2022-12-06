Зливав рашистам дані про розташування підприємств та шпиталів: в Києві винесли вирок зраднику з Криму

Шевченківський районний суд Києва визнав громадянина винним у державній зраді. Про це стало відомо з опублікованого вироку.

Обвинувачуваний — уродженець Севастополя. Він познайомився із громадянами російської федерації, які пов’язані зі спецслужбами. Зокрема, з жінкою, яка здійснювала пропаганду «російського світу», виступала проти політики Європейського союзу, США шляхом публікацій через власні інтернет-канали та блоги на сайтах «Бастион» та «Международное движение НОД за демократию и свободу». Інший громадянин — чоловік, який мав на заставці у телеграмі символ «Z» із забарвленням кольорами георгіївської стрічки та з датою «1945−2022».

Ці особи надавали українцю вказівки збирати та передавати їм інформацію стосовно дислокації стратегічно важливих об`єктів, в тому числі військових частин, військових заводів, об`єктів критичної інфраструктури на території України. Все це мало відбуватись через повідомлення та дзвінки у телеграмі.

Відомо, що 26 лютого чоловік здійснив передачу інформації щодо знищення документації працівниками Міністерства оборони України та фото підтвердження вказаного факту користувачу мережі з ніком «І». Через два дні він передав дані щодо розташування Міністерства оборони України, ПрАТ «НВО «Київський завод автоматики», що входить до концерну «Укроборонпром», шпиталю МВС України, Штабу Сухопутних військ ЗС України. 2 березня українець здійснив передачу інформації щодо розташування військової частини Національної гвардії України, після чого «зливав» координати Інституту ядерних досліджень НАН України.

Крім того, 16 березня громадянин України надіслав у вайбер інформацію щодо місця розташування ПрАТ «НВО «Київський завод автоматики» та інформації щодо його обстрілу громадянину рф. За даними слідства, він проживає в місті Севастополі та причетний до розвідувально-підривної діяльності спецслужб ворога.

20 березня чоловіка затримали й оголосили підозру про державну зраду. Обвинувачений вину визнав повністю, щиро розкаявся. На суді він повідомив, що з одним із росіян переписувався приблизно рік. Вказав, що повідомляв окупантам про події, що відбувалися біля Міністерства оборони. Зазначив, що, на його думку, відкритого конфлікту з сусідами не було. Також вказав, що хворий та що кається щиросердечно.

В результаті служителі Феміди призначили йому покарання — 15 років тюрми з конфіскацією усього належного йому майна. Крім того, злочинець має сплатити процесуальні витрати у розмірі 26 427 гривень.

Нещодавно під Києвом упіймали зрадника, який намагався передати росіянам секретну інформацію про співробітників СБУ та розвідку.

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