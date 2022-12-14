Кинулась за собакою і провалилася під кригу: у Києві врятували жінку та її домашнього улюбленця (фото, відео)

У середу, 14 грудня, в Києві мало не сталася трагедія — жінка та її собака провалилися під кригу.

Як повідомляють в поліції Києва, це сталося у Дарницькому районі.

«Два екіпажі полку поліції особливого призначення № 1 отримали виклик про те, що жінка провалилася під лід у воду. Поліцейські швидко прибули за адресою проспект Миколи Бажана та кинулись на допомогу потерпілій.

З’ясувалось, що місцева мешканка прогулювалася разом із собакою, яка вибігла на лід і провалилася у водойму. Жінка самостійно намагалась врятувати свого домашнього улюбленця, але вийшовши на крихкий лід, і сама опинилась у крижаній воді», — повідомили в поліції.

Фото поліції

Поліцейський Олександр Писаренко обв’язався тросом, ліг на кригу та повзком добрався до жінки з собакою, які були від берега на відстані близько 30 метрів. А його колега Тарас Хращевський разом з іншими поліцейськими допомагав рятівнику вибратися з потерпілими на берег.

Фото поліції

Фото поліції

Правоохоронці також одразу викликали лікарів, які надали жінці необхідну медичну допомогу. Наразі життю киянки та її домашнього улюбленця нічого не загрожує.

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Фото поліції

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