Шахраї намагаються заволодіти акаунтами українців у Telegram: як уникнути пастки

Інтернет-шахраї створюють схеми не лише для того, аби заволодити чужими грошима, користуючись болючими проблемами, пов'язаними з війною, але й намагаються красти чужі аккаунти.

Видання ain.ua розповідає, що у грудні користувачі Telegram почали масово отримувати повідомлення про нібито «блокування облікового запису через підозрілу активність». При цьому жодних обмежень акаунту не відбувається і користувач спокійно продовжує користуватися застосунком.

Фото ain

Увагу користувачів звертають на те, що такі повідомлення надходять не з офіційної підтримки Telegram, а зі звичайного приватного акаунту, що лише мімікрує під підтримку. А посилання, яке додається у тексті, — підробне. Воно спрямовує людей, які вирішили довести, що жодної «підозрілої активності» не ведуть, на сторонній сайт. Там логіни та паролі від аккаунтів просто крадуть.

Для того, аби не стати жертвою шахраїв, у жодному разі не можна переходити за посиланням та не надавати шахраям свої дані. Не буде зайвим заблокувати такого відправника, щоб не отримувати більше спаму з цього акаунту. Втім, аферисти можуть створити собі новий. Так що потрібно бути пильними.

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Фото Pixabay



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