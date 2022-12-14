Віз розрізаний труп в сумці у таксі: у Києві винесли вирок у резонансній справі

В Києві розкрили та довели до суду справу, пов'язану з жорстоким вбивством та розчленуванням.

Як повідомляють в Київській міській прокуратурі, до 13 років ув'язнення засуджено 31-річного мешканця столиці, який позбавив життя знайомого.



«27 квітня 2021 року обвинувачений, знаходячись у своєму будинку, під час конфлікту зі знайомим наніс останньому понад 30 ударів ножем в область голови, шиї, тулубу та кінцівок. З метою приховання слідів злочину, чоловік ножем розчленував тіло потерпілого. Відділивши голову від тулуба, обвинувачений сховав її під підлогу будинку, а тіло помістив до побутової сумки та на таксі перевіз до безлюдного місця», — йдеться у повідомленні.

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Наступного дня сумку виявили на пустирі у Голосіївському районі Києва. Загиблим виявився раніше судимий, як і його вбивця, 34-річний мешканець Києва. Того ж дня підозрюваного затримали. Наразі він залишається під вартою до моменту набуття чинності вироку.

Нагадаємо, що восени було завершено слідство у справі адвоката з Обухівського району, якого підозрюють у вбивстві із подальшим розчленуванням його нареченої.

Фото Pixabay

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