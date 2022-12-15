Американці добре рахують гроші: експерт розповів, скільки комплексів Patriot може отримати Україна від США

Анонсована західними ЗМІ передача США Україні систем ППО Patriot, швидше за все, відбудеться, але в обмеженій кількості. Причини пояснив головний редактор будівлі Defence Express Олег Катков.

Зокрема, він звернув увагу на високу вартість батареї комплексу — від 1 млрд. доларів (не включаючи допоміжного обладнання).

При цьому треба розуміти, що для захисту лише умовно семи українських міст, які постійно обстрілюються з боку російських окупантів, знадобиться 20 батарей Patriot.

«Американці дуже добре вміють рахувати гроші, і не віддають за принципом „хай буде“, а створюють прагматичну систему. Тому якщо ми розуміємо, що систем Patriot не може бути передано багато, але їх все ж таки передають, то можна обережно припустити, що це чергова сходинка до того, щоб Україна отримала західні винищувачі, але для цього необхідно створити місце базування, яке потрібно захистити», — пояснив Катков.

Нагадаємо, раніше представники Пентагону заявили, що прохання про надання ЗСУ американської зброї більшої дальності, включаючи ракети та винищувачі-бомбардувальники, які можуть бути використані для ще ефективніших ударів усередині рф або окупованого Криму, «розглядаються серйозно».

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