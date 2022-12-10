Пентагон дає «добро»: у США більше не лаятимуть Україну за удари вглиб росії

Днями повіомлялося про влучні удари невідомими БПЛА російських аеродромів, на яких, зокрема, були пошкоджені ракетоносці Ту-95. Тим часом у ЗМІ повідомляють, що після числених ударах армії країни-агресора по критичній українскій інфраструктурі у Пентагоні дали «мовчазну згоду» на далекобійні удари України по цілях на території рф.

Про це пише британське видання The Times з посиланням на джерела у міністерства оборони США, повідомляє «Європейська правда». Журналісти зазначають, що оцінка загроз війни в Україні була переглянута і наразі вона включає нові міркування щодо того, чи можуть постачання зброї Києву призвести до військової конфронтації між росією та НАТО.

«Ми все ще використовуємо ті ж ескалаційні розрахунки, але страх перед ескалацією змінився від самого початку. Зараз все по-іншому. Це тому, що розрахунки війни змінилися внаслідок страждань та жорстокості, яких зазнають українці через росіян», — зазначило виданню джерело в оборонному відомстві США.

Отже Вашингтон менше переймається тим, що нові удари зброєю далекого радіусу дії по території росії можуть призвести до драматичної ескалації. У той же час у США не хочуть, аби «зелене світло» атакам на рф було отримане публічно. Видання нагадує слова держсекретаря США Ентоні Блінкена, який сказав, що «ми не заохочували і не дозволяли українцям завдавати ударів усередині росії».

Втім, джерело в оборонному відомстві США відзначило: «Ми не говоримо Києву: „Не завдавайте ударів по росіянах (у росії чи у Криму. — Авт.)“. Ми не можемо говорити їм, що робити. Вони самі вирішують, як їм використовувати свою зброю. Але коли вони використовують поставлену нами зброю, єдине, на чому ми наполягаємо, це на тому, щоб українські військові дотримувалися міжнародних законів війни та Женевських конвенцій».

Представники Пентагону дали зрозуміти, що прохання Києва про надання американської зброї більшої дальності, включаючи ракети та винищувачі-бомбардувальники, які можуть бути використані для ще ефективніших ударів усередині росії чи окупованого Криму, розглядаються серйозно. «Нічого не виключено», — сказав високопосадовець.

Нагадаємо, що невідомі БПЛА також атакували аеродром в російському Курську, де спалахнв нафтонакопичувач.

Фото з Вікіпедії

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