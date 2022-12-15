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ЗСУ вдалося просунутися на Донецькому напрямку: у Генштабі повідомили подробиці

13:39 15 грудня 2022
Воїни ЗСУ

У ході наступальних операцій на Донбасі Збройним силам України вдалося пройти в районі села Діброва Донецької області.

Про це заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов заявив під час брифінгу.

«Під час ведення наступальних дій сили оборони просунулися до 1,5 км у районі населеного пункту Діброва (Донецька область. — Авт.)», — сказав Громов.

Зазначимо, що населений пункт Діброва розташований у Лиманському районі.

Раніше Громов зазначав, що успіхи українських військових на сході та півдні змусили керівництво Росії змінити плани. Окупанти зосередилися на захопленні Луганської та Донецької областей.

Нагадаємо, вранці 15 грудня стало відомо, що українські десантники вибили російських військових із Бахмута (ті змогли протриматися у захоплених ними кварталах міста лише кілька годин).

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