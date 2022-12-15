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ЗСУ вибили окупантів із двох кварталів Бахмута: що відомо

12:50 15 грудня 2022
ЗСУ вибили окупантів із двох кварталів Бахмута: що відомо

У середу, 14 грудня, українським військовим вдалося витіснити російську армію із двох кварталів Бахмута.

Про це в ефірі телеканалу «Київ» повідомив військовослужбовець ЗСУ Олександр Погребиський.

«Президент відзначив 46 бригаду, це моя бригада, де я проходжу службу. Ми вчора контратакували позиції ворога і вибили його з кількох кварталів Бахмута. Тепер його там немає», — розповів він.

За словами військового, окупанти зайняли ці позиції буквально два дні тому.

«Нам було поставлено завдання вибити ворога з цих позицій, завдання було виконано десантно-штурмовими військами», — додав військовий.

Як повідомлялося, російські окупанти не припиняють наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Вони змінили тактику наступу на Донеччині — діють штурмовими загонами та групами.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що російський агресор продовжує знищувати місто за містом на Донбасі і хоче залишити там лише руїни та вирви.

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