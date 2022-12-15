Європарламент визнав Голодомор геноцидом українського народу

Європейський парламент на засіданні 15 грудня визнав Голодомор 1932−1933 років геноцидом українського народу, передає

«Укрінформ».



Документ підтримали 507 депутатів, проти проголосували — 12, утрималися — 17.

Резолюція висловлює солідарність з народом України та вшановує пам'ять мільйонів загиблих внаслідок цілеспрямованих дій сталінського режиму щодо організації штучного голоду.

«Європейський парламент… визнає Голодомор, штучний голод 1932−1933 років в Україні, спричинений навмисними діями радянського режиму, геноцидом проти народу України; рішуче засуджує такі дії тоталітарного радянського режиму, які призвели до смерті мільйонів українців та суттєво підірвали основи українського суспільства», — йдеться у повідомленні.

Європарламентарі також засудили дії росії, яка продовжує агресивну війну проти України, прагнучи ліквідувати Україну як державу, а також зруйнувати ідентичність та культуру українського народу.



Ухвалену резолюцію передадуть Верховній Раді, президенту, уряду України, голові дипломатії ЄС, Європейській раді та комісії, країнам-членам, ООН, ОБСЄ, а також російському президенту, уряду та парламенту.



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