«Витримав тортури, але серце зупинилось»: історія жителя Херсонщини, який до останнього був вірним Україні

У Херсонській області людей катували страшними методами. Й, на жаль, після пережитого не всі повертаються до звичного життя. Однією з жертв знущань рашистів став Вадим Сугоняк. Історією незламного патріота поділилась у фейсбуці Тетяна Ушакова.

«Іще в понеділок, коли він врешті решт зміг потрапити в Київ, ми з ним пили каву і він трішки розповів, як вдалося вирватися з окупації, які страшні речі там відбувались в Залізному Порту. Як його допитували, жорстоко катували, били електричним струмом. Я бачила ці шрами на руці. Ці кляті рашисти! Вадима примушували зробити російський паспорт… Вони із мамою дивом вирвались і, коли Херсон звільнили, тоді нарешті змогли евакуюватись».

За словами Тетяни, товариш після того, як виїхав з Херсону, був такий щасливий, радів всьому навкруги, радів, що вижив, розповідав про плани, про те, що починає нове життя.

«А це подзвонила його мама і сказала, що Вадима не стало, серце не витримало, зупинилось. Я досі не можу в це повірити. Вадиме, ну як же так?! Вирватися з окупації, витримати ті тортури і отак… хоча саме ті тортури і призвели до цього. Занадто рано пішов».

Нагадаємо, що на звільненій від рашистів Херсонщині нещодавно виявили нове масове поховання людей. З’ясувалося, що шістьох хлопців і 16-річну дівчинку закатували, розстріляли та підірвали російські військові.

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