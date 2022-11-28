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Розстріляли разом із сином: на Херсонщині знайдено мертвим викраденого рашистами священнослужителя — батька сімох дітей

14:52 28 листопада 2022
Пістолет

На Херсонщині, де окупанти облаштовували катівні та знущались з українців, у лісі під Новою Каховкою на лівому березі Дніпра знайшли вбитими священика та його сина.

Як повідомляє Центр журналістських розслідувань, Анатолія Прокопчука, який був дияконом помісної Церкви християн віри євангельської, та його сина Олександра російські військові викрали 22 листопада.

Друзі загиблих розповіли, що одразу після викрадення батька та сина розміщували в соцмережах оголошення про їхній розшук. Було відомо, що Прокопчуків, які працювали у своєму гаражі, вивезли у напрямку сусіднього села Райське на автівці їхнього друга — сріблястому Honda Odyssey.

Що саме хотіли від них окупанти, не відомо. А днями стало відомо, що Прокопчуків знайшли розстріляними у лісі під містом, а машина зникла.

Анатолій Прокопчук, 1970 року народження, був батьком сімох дітей — доньки і шістьох синів, в тому числі одного неповнолітнього. Його сину — 19 років.

Фото Центру журналістських розслідувань

Вбитих поховають у вівторок, 29 листопада.

Матеріал «Рашисти заставили могилу розривати, щоб довести загибель чоловіка»: страшні історії з деокупованого Херсона" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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Розстріляли разом із сином: на Херсонщині знайдено мертвим викраденого рашистами священнослужителя — батька сімох дітей

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