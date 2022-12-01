«Усього знайдено сім тіл — шестеро хлопців і дівчинка, всіх здав її прийомний батько»: страшна історія з Херсонщини

На Херсонщині виявили нове масове поховання людей, яких розстріляли російські військові. Про це розповів у Фейсбуці Богдан Куценко.

«Чи не до кожної історії з убивством і катуванням цивільних дотичні місцеві колаборанти. Село Миролюбівка. Історія, від якої в Шекспір би жахнувся. Семеро співробітників охорони фермерського господарства схоплені, зв'язані, закатовані, застрелені в голову і о четвертій ранку підірвані разом з будинком, у якому жили усі разом. Наймолодшому було 18 років, він закохався у місцеву дівчинку 16-ти років, виявилося, що вітчим її бив і ґвалтував з десятирічного віку. Хлопець і інші охоронці заступились за неї, забрали до себе, пообіцяли йому проблеми, коли наші прийдуть. Вітчим був колаборантом і здав їх росіянам, як коригувальників».

Усіх, пише Куценко, розстріляли разом із дівчинкою — руки за спину, очі скотчем — катували, заклали вибухівку в хату просто під вбитих, імітували приліт української артилерії, і о четвертій ранку підірвали будинок.

«Трупи сусідам не давали ховати ще довго — аж допоки спека й собаки не змусили. Вітчим в усьому зізнався і тепер у в'язниці. В його гаражі знайдено речі, викрадені і відібрані в односельчан, вкрадені зі школи. Усього знайдено сім тіл — шестеро хлопців і дівчинка, один охоронець досі не знайдений. Сьогодні ексгумували і дівчинку — крихітна бузкова труна, на ній саме ті речі, у яких її вбили, згори шар тканини і сукня, яку просто поклали згори її прийомні батьки, що ґвалтували її з 10 років. Прийомний тато уже сидів за убивство власного батька разом із матір'ю — і йому після цього дозволили удочерити дитину».

Нагадаємо інтерв’ю журналіста Костянтина Реуцького: «Ми зараз на фронті змушені працювати, як величезна м’ясорубка».

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