Чемпіона Європи з росії засуджено на п'ять років за зґвалтування 18-річної дівчини

Один з районних судів москви визнав російського бійця ММА, чемпіона Європи з бойового самбо і змішаних єдиноборств Максима Новосьолова, один із спарингів котрого ледь не закінчився трагедією, винним у справі про зґвалтування дівчини і засудив до п'яти років колонії суворого режиму, повідомляє championat.com.

При цьому прокурор просив для богатиря, якого звинувачували за статтями «Згвалтування» та «Насильницькі дії сексуального характеру із застосуванням насильства до потерпілої», шість років ув'язнення.

Справа на Максима Новосьолова була заведена навесні 2022 року. Боєць познайомився з 18-річною дівчиною у підмосковному барі «Руки Вгору», після чого побив її та зґвалтував. Сам боєць заперечував вину і наполягав, що дівчина просто хоче прославитися за його рахунок.

Додамо, що на початку 1990-х Новосьолов брав участь у кримінальних розбірках і 1993 року був засуджений до 14 років колонії за вбивство. Ще один термін він відмотав, коли 2012-го його засудили до трьох з половиною років ув'язнення за заступництво наркобізнесу.

Свій останній бій у ММА (11 перемог, 8 з них — нокаутом, 2 поразки, 1 нічия) росіянин провів у грудні 2020 року, коли зупинив суперника ударами за 73 секунди.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що боєць ММА, який народився в Україні та перемагав Ємельяненка, отримав 8,5 року колонії за викрадення людини.

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