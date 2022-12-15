За 100 метрів від будівлі обладміністрації: окупанти знову вдарили по Херсону, відомо про двох загиблих

Російські військові продовжують тероризувати українців на деокупованих територіях.

Так, сьогодні, 15 грудня, ворог знову вдарив по центру Херсона.

Про це написав у Telegram заступник голови керівника ОП Кирило Тимошенко.

За його словами, внаслідок атаки загинули двоє людей.

На місці працюють екстрені служби.

У свою чергу, у місцевих телеграм-каналах повідомили, що вибухи було чутно у місті о 09:49, о 10:12. А вже об 11.01 з'явилося повідомлення, в якому розповіли про приліт. Воно супроводжувалося фотографією, де можна побачити ворожий снаряд, що застряг в асфальті.

Як зазначив голова ОВА Ярослав Янушевич, за минулу добу ворог 86 разів обстрілював територію області. Відкривав вогонь із артилерії, РСЗВ, танків, мінометів, а також БпЛА.



Масованих атак російських військових зазнали житлові квартали Херсона. Окупанти поцілили по суднобудівного заводу, навчальному закладу, складах, приміщеннях редакції газети, школи, магазину, споруді Херсонської ОВА, приватних та багатоквартирних будинках.

За словами губернатора, минулої доби росіяни забрали життя 3 мешканців області. Ще 13 дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Зокрема, стало відомо, що у лікарні помер восьмирічний хлопчик, який постраждав під час обстрілу Херсона 14 грудня. Про це повідомив керівник прес-служби Сил оборони Херсона Дмитро Плетенчук. За його інформацією, дитина отримала критичні мінно-вибухові травми, врятувати її не вдалося.

Нагадаємо, під час удару рашистів по Херсону 12 грудня загинула жінка, ще четверо цивільних отримали травми різного ступеня.

Фото атаки на Херсон, 14 грудня

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