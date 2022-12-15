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Окупанти завдали нового удару по Дніпропетровщині: є вбиті та поранені

17:10 15 грудня 2022
хата

Російські загарбники у четвер, 15 грудня, кілька разів обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Вранці «Градами» та важкою артилерією вони палили по Червоногригорівській, Нікопольській та Марганецькій громадах.

Поранено двох людей. 66-річний чоловік у лікарні, 67-річна жінка лікується вдома.

Понівечені будинки та лінії електропередач.

Вдень рашисти знову накрили район вогнем з важкої артилерії. Стріляли з тимчасово окупованого Енергодару, прикрившись атомною електростанцією.

У Марганці вбили 65-річного чоловіка. Поранили щонайменше трьох: 16-річну дівчину, 38-річну жінку та 35-річного чоловіка. Вони перебувають у лікарні.

У місті пошкоджено будинки, магазини, школу та коледж.

Нагадаємо, сьогодні росіяни обстріляли Херсон й завдали авіаційного удару по місту Оріхів у Запорізькій області.

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