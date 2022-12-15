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Події

Ворог завдав авіаудару по Запорізької області: є поранені

16:12 15 грудня 2022
Пожежа після обстрілу

Практично одночасно з обстрілом Херсона у четвер, 15 грудня, окупанти завдали авіаційного удару по місту Оріхів у Запорізькій області.

Про це повідомив у Telegram голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«Ворог продовжує тероризувати обстрілами наші мирні громади. У багатостраждальному місті Оріхів внаслідок влучення двох ракет, випущених з літака, поранено двох працівників місцевого КП «Водоканал», — написав він.

За словами голови Запорізької ОВА, один із працівників перебуває у тяжкому стані. Потерпілим надається медична допомога.

Нагадаємо, востаннє Оріхів ставав мішенню для ворожих ударів 22 листопада — тоді під час обстрілу пункту видачі гуманітарної допомоги загинула одна людина, ще двох місцевих жителів було поранено .

Раніше повідомлялося, що в Запоріжжі вранці 14 грудня під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Як повідомили у мерії Запоріжжя, звуки вибухів, які чули мешканці міста, це робота Сил протиповітряної оборони.

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