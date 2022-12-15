Небезпечний «презент»: у Польщі в кабінеті начальника поліції вибухнув подарунок, який він отримав в Україні

У Польщі 15 грудня пролунав вибух в одному із регіональних управлінь поліції. За даними пресслужби МВС Польщі, вибухнув якийсь предмет у кімнаті, що примикає до кабінету начальника поліції.

За попередніми даними, здетонував один із подарунків, отриманих командувачем під час його робочого візиту до України 11−12 грудня. Можливо, це був снаряд від гранатомета.

«Це був подарунок від одного з керівників українських служб. Внаслідок вибуху командир отримав легкі поранення і відучора перебуває у лікарні під наглядом», — йдеться в офіційному повідомленні пресслужби МВС Польщі.

Разом з командиром легкі травми, які не потребують госпіталізації, отримав співробітник Головного управління поліції.

На інцидент відреагували й у Міністерстві закордонних справ України. Там заявили, що з'ясовують деталі того, що сталося, передає РБК-Україна.

Нагадаємо, раніше моторошні послання отримували посольства України в країнах ЄС.

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