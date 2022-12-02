Посольства України в країнах Європи отримали моторошні послання

Після того, як в українську амбасаду у Мадриді доставили відправлення з вибухівкою, й інші представництва України отримали погрози.

Як повідомляє спікер МЗС України Олег Ніколенко, до посольств в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, Австрії, генеральних консульств в Неаполі та Кракові, консульства в Брно надійшли закривавлені пакунки.

«У пакунках знаходилися очі тварин. Самі пакунки були просякнуті рідиною характерного кольору та мали відповідний запах. Ми вивчаємо сенс цього послання. Вхід до помешкання посла в Ватикані зазнав вандалізму, посольство в Казахстані отримало повідомлення про мінування, яке згодом не підтвердилося», — додав він.

А ось у посольство України в США «з території однієї європейської країни» надійшов з лист з ксерокопією критичної статті про Україну.

«Маємо підстави вважати, що відбувається добре спланована кампанія терору та залякування посольств і консульств України. Не маючи змоги зупинити Україну на дипломатичному фронті, нас намагаються залякати. Однак можу одразу сказати, що ці спроби марні. Ми й надалі ефективно працюватимемо на перемогу України», — наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Зазначається, що українська сторона взаємодіє із правоохоронцями іноземних країн задля розслідування всіх випадків погроз, встановлення причетних осіб та притягнення їх до відповідальності. Наразі всі українські посольства та консульства переведені в режим посилених заходів безпеки.

«Щодо атаки на наше посольство та серії загроз терактами в Іспанії. Нюанс у тому, що терористична атака на Іспанію здійснювалася напередодні візиту міністра оборони Іспанії Маргарити Роблес до Одеси. Якщо коротко: організми, які планували атаку, щоб залякати іспанців, досягли прямо протилежного ефекту. Наскільки протилежного — вони відчують досить скоро», — прокоментував те, що відбувається, радник міністра оборони України Олексій Копитько.

«Криваве» відправлення прийшло й до амбасади у Мадриді.

Нагадаємо, що нещодавно в Туреччині влаштували кривавий теракт — вибухівка спрацювала у центрі Стамбулу, були жертви, багато людей отримали поранення.

Фото зі сторінки Олега Ніколенка

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