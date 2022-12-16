Раніше втратив ногу, а через рашистів і протез: сумна історія з Херсонщини

Місто Олешки, розташоване на лівобережжі Херсонщини, рашисти постійно обстрілюють, крім того, окупанти замінували дачні ділянки та узбережжя річок. Як розповів на своїй сторінці у Фейсбуці міський голова Євген Рищук, днями тут внаслідок прильоту ледь не загинув чоловік та двоє його дітей.

«Сталось це у житловому масиві під час влучання по дитячому садку № 3. Поруч знаходився чоловік та двоє його діток — 2 і 13 рочків. В результаті вибуху було поранено чоловіка, діти не ушкоджені, але в шоці».

За словами мера, у 2008 році в ДТП чоловік втратив ліву ногу, і тому частина пошкоджень прийшлася на протез, а частина — на живі тканини.

«Чоловік знаходиться в лікарні, життю нічого не загрожує, але ходити не зможе, адже протез повністю пошкоджено, а новий взяти ніде. 19.12.2008 — втратив ногу, 12.12.2022- втратив протез. Ось така доля…»

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні зазначив, що на Донбасі тривають жорстокі російські атаки, також ворог щодня обстрілює звільнені території, у тому числі й Херсонщину.

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