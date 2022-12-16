«Окупанти не можуть здолати нашу армію, тому фізично знищують кожне місто й село», — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні зазначив, що на Донбасі тривають жорстокі російські атаки, також ворог щодня обстрілює звільнені території, у тому числі й Херсонщину.

Він зазначив, що у Херсоні снаряд рашистів поцілив у пункт допомоги Червоного Хреста, де загинула жінка — волонтерка та парамедик: «Мої співчуття рідним… Лише від початку доби росія понад 16 разів обстріляла Херсон! Лише за один день! І так — щодня».

А на Донбасі окупанти кидають у наступ усі свої сили. «Вони не можуть здолати нашу армію, а тому фізично знищують кожне місто й село, щоб не було жодних будівель, жодних навіть стін, які можна використовувати для будь-якої оборони… Єдиний шлях, як це припинити, — це витісняти крок за кроком російських терористів з нашої української землі. Продовжувати тиск на росію. Шукати нові й нові способи притягнути кожного російського терориста, кожного російського олігарха, який допомагає державі-терористу і всім російським посадовцям і пропагандистам, — притягнути до відповідальності за все те, що вони роблять. Роблять проти України, проти свободи як такої», — сказав Зеленський.

Розповів президент й про допомогу країн-партнерів, насамперед, згадавший рішення ЄС про виділення 18 мільярдів євро на 2023 рік, а також його бесіду з премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

«Хороша розмова — готуємо посилення нашої оборонної співпраці. Дякую Премʼєр-міністру Джастіну Трюдо та всім канадцям за принципове лідерство в санкційній політиці. Кожен санкційний крок проти росії за війну, який уже був зроблений вільним світом, реально допомагає нам наближати мир», — зазначив він.

Нагадаємо, що виділення макроекономічної допомоги ЄС було ухвалено після того, як Угорщина відкликала своє вето. Це стало можливим після ухвалення двох рішень для цієї країни, зокрема, про зменьшення обсягу замороженних коштів.

Фото Офісу президента

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