39.37 / 40.15 40.85 / 41.80
Київ: +9
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Окупанти знову вдарили по Херсону, у місті пожежа

14:44 11 грудня 2022
вогонь

Російські варвари знову обстріляли Херсон та звільнені території Херсонщини. У місті з самого ранку лунають сильні вибухи. Місцеві Telegram-канали повідомляють про пожежу внаслідок обстрілу.

За добу по Херсонській області було завдано 45 ударів. Двоє людей загинули, п'ятеро отримали поранення. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За його інформацією, снаряди влучили до пологового відділення лікарні, кафе, приватних та багатоквартирних будинків.

«Ворог знову атакував житлові квартали Херсона. Ворожі снаряди влучили до пологового відділення лікарні, кафе, інфраструктурного об'єкту, приватних та багатоквартирних будинків», — пише Янушевич.

Пізніше глава області уточнив, що комунальники та енергетики відновили електропостачання. Наразі світло є майже у 90% населення обласного центру та прилеглих сіл.

Нагадаємо, вночі під обстріл потрапили три громади на Дніпропетровщині. Було пошкоджено приватні будинки, господарські будівлі, адміністративні та офісні будівлі.

128

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Опухлого путініста Баскова прооперували: що з ним зараз

Опухлого путініста Баскова прооперували: що з ним зараз

Олександр Ревва

Відчуває огиду до того, що відбувається: співак Олександр Ревва відмовився виступати з Кіркоровим на одній сцені

У Львові лютує негода: повалені дерева та електроопори, городян просять залишатися вдома

У Львові лютує негода: повалені дерева та електроопори, городян просять залишатися вдома

Гороскоп

Доленосні зустрічі Раків та погані сни Дів: гороскоп на тиждень 12 — 18 грудня 2022 року

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту