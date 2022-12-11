Окупанти знову вдарили по Херсону, у місті пожежа

Російські варвари знову обстріляли Херсон та звільнені території Херсонщини. У місті з самого ранку лунають сильні вибухи. Місцеві Telegram-канали повідомляють про пожежу внаслідок обстрілу.



За добу по Херсонській області було завдано 45 ударів. Двоє людей загинули, п'ятеро отримали поранення. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.



За його інформацією, снаряди влучили до пологового відділення лікарні, кафе, приватних та багатоквартирних будинків.



«Ворог знову атакував житлові квартали Херсона. Ворожі снаряди влучили до пологового відділення лікарні, кафе, інфраструктурного об'єкту, приватних та багатоквартирних будинків», — пише Янушевич.



Пізніше глава області уточнив, що комунальники та енергетики відновили електропостачання. Наразі світло є майже у 90% населення обласного центру та прилеглих сіл.



Нагадаємо, вночі під обстріл потрапили три громади на Дніпропетровщині. Було пошкоджено приватні будинки, господарські будівлі, адміністративні та офісні будівлі.

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