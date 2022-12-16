Стали відомі імена ведучих нацвідбору на Євробачення-2023

Напередодні фіналу національного відбору на «Євробачення-2023», суддями якого стали відомі артисти, стали відомі імена ведучих прямого етеру. Нагадаємо, вже 17 грудня десять артистів змагатимуться за право представляти Україну на міжнародному конкурсі, який пройде у Ліверпулі.

Вести нацвідбір будуть ті, хто так чи інакше був пов'язаний із «Євробаченням»: Злата Огневич, Тимур Мірошниченко та Катерина Павленко. Відомо, що Огневич представляла Україну на конкурсі 2013 року. Тимура Мірошниченка називають «голосом» «Євробачення» — він вів усі трансляції в Україні. А Катерина Павленко — солістка гурту «Go_A» — своїм «Шумом» підкорила серця мільйонів шанувальників конкурсу у 2021 році.

Відомо, що національний відбір пройде у прямому етері з укриття. Серед можливих переможців називають ім'я Jerry Heil.

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