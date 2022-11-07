Стало відомо, хто увійшов до складу журі нацвідбору «Євробачення-2023»

Організатори національного відбору «Євробачення-2023», який відбудеться 17 грудня в Києві у форматі телевізійного шоу, назвали членів журі. Цього року вперше в історії зіркових кандидатів обрали шляхом голосування в додатку «Дія».

7 листопада стала відома трійка артистів, які отримали найбільшу підтримку під час тижневого опитування.

Найбільше голосів отримали лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя, переможниця «Євробачення-2016» Джамала та фронтвумен рок-гурту «The HARDKISS» Юлія Саніна. Тіні Кароль, щоб увійти до трійки лідерів, не вистачило 116 голосів. Загалом в опитуванні взяли участь понад 500 тисяч користувачів.

Тепер переможцям голосування буде запропоновано підписати угоду члена журі фіналу нацвідбору. У разі, якщо хтось із трьох через вагомі причини не зможе підписати угоду, то членом журі стане наступний кандидат за рейтинговим списком результатів голосування.

Нагадаємо, що голосування за склад журі нацвідбору проходило вперше в історії проведення національного відбору на «Євробачення». Опитування тривало впродовж тижня у мобільному застосунку «Дія».

27 жовтня Суспільне оголосило лонглист із 36 учасників. Фінал національного відбору на пісенний конкурс «Євробачення-2023» відбудеться у форматі телевізійного концерту в прямому ефірі.

67-й пісенний конкурс «Євробачення» у травні наступного року прийматиме Ліверпуль. Конкурс пройде від імені України.

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