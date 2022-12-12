Франція перемогла на «Дитячому Євробаченні»: яке місце посіла Україна

У столиці Вірменії завершився міжнародний конкурс «Дитяче Євробачення», за перемогу в якому змагалися представники з 16 країн. Кришталевий кубок отримав юний артист із Франції Lissandro з піснею «Oh Maman!». 13-річний хлопець отримав отримав 203 бали: від журі — 132 і 71 бал від телеглядачів. Lissandro народився в містечку Мозель на сході Франції. Він співає 5 мовами та є професійним актором дубляжу мультфільмів. Хлопець обожнює рок- та попмузику, а його кумирами є зірки від Елвіса Преслі до Бруно Марса. «Дитяче Євробачення» хлопець назвав «пригодою всього життя».

На другому місці опинилася Вірменія, на третьому — Грузія. Україна посіла 9 місце. Злата Дзюнька з піснею «Незламна», в якій торкнулася теми війни, отримала 111 балів.

Нагадаємо, 17 грудня в Києві відбудеться фінал національного відбору на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення». За його результатами Україна обере виконавця, який представить країну у Великобританії. Як повідомляють ЗМІ, ведучими конкурсу можуть стати Тимур Мірошниченко та Маша Єфросініна.

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