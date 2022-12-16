«Карти закривають це питання, висміюють його», — тарологиня про наступ росії на Київ
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний оцінив можливий повторний наступ окупантів на столицю. Він наголосив журналістам The Economist, що росія готує близько 200 тисяч загарбників.
Чи дійсно ситуація настільки складна — спробувала спрогнозувати тарологиня та волонтерка з Миколаєва Анастасія на своєму ютуб-каналі «Таро. Знання»
«Ми знову повертаємось до того, що всередині росії не все гаразд. Як можна займатись чимось ззовні, якщо всередині такий бардак? Карти кажуть, що наразі у рф будуть дійсно займатись своїми справами, бо внутрішні конфлікти дуже заважають. Будуть силою їх там придушувати. Карта суперактивних дій не випала, — каже тарологиня. — Жителі рф будуть стояти перед вибором — або заплатити і не бути мобілізованим, або ж йти воювати. Окупантам не вдасться мобілізувати людей для повторного вторгнення в тій кількості, в якій планується. Тому що покарання за їхні попередні дії призвело до нестабільності. А потім ще й до розпаду росії».
За словами Анастасії, задля бажаного росіяни вдаватимуться до хитрості, але й тут потерпатимуть фіаско.
«Чи є небезпека від росії для Києва? Карти закривають це питання, висміюють його. Україна отримає велику кількість допомоги і ця проблема вирішиться сама собою. Шлях до столиці для рф — він нереальний. Вже йдуть розмови, як блокувати таку можливість, проте питання вирішиться кулуарно, ми мало що знатимемо. Хід війни рф не змінить, то ж варто не сумніватись у нашій перемозі».
Нагадаємо, 16 грудня росія завдала нового масштабного удару по Україні.167
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