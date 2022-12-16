Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний оцінив можливий повторний наступ окупантів на столицю. Він наголосив журналістам The Economist, що росія готує близько 200 тисяч загарбників.

Чи дійсно ситуація настільки складна — спробувала спрогнозувати тарологиня та волонтерка з Миколаєва Анастасія на своєму ютуб-каналі «Таро. Знання»

«Ми знову повертаємось до того, що всередині росії не все гаразд. Як можна займатись чимось ззовні, якщо всередині такий бардак? Карти кажуть, що наразі у рф будуть дійсно займатись своїми справами, бо внутрішні конфлікти дуже заважають. Будуть силою їх там придушувати. Карта суперактивних дій не випала, — каже тарологиня. — Жителі рф будуть стояти перед вибором — або заплатити і не бути мобілізованим, або ж йти воювати. Окупантам не вдасться мобілізувати людей для повторного вторгнення в тій кількості, в якій планується. Тому що покарання за їхні попередні дії призвело до нестабільності. А потім ще й до розпаду росії».

За словами Анастасії, задля бажаного росіяни вдаватимуться до хитрості, але й тут потерпатимуть фіаско.

«Чи є небезпека від росії для Києва? Карти закривають це питання, висміюють його. Україна отримає велику кількість допомоги і ця проблема вирішиться сама собою. Шлях до столиці для рф — він нереальний. Вже йдуть розмови, як блокувати таку можливість, проте питання вирішиться кулуарно, ми мало що знатимемо. Хід війни рф не змінить, то ж варто не сумніватись у нашій перемозі».

Нагадаємо, 16 грудня росія завдала нового масштабного удару по Україні.

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