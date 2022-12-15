Залужний заявив про можливість повторного наступу ворога взимку

росія може зробити повторну спробу наступу на Київ чи на півдні нашої країни вже у лютому. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist.



Головнокомандувач зазначив, що Україна моніторить ситуацію навколо фронту та підготовку росії до повторного наступу, який, можливо, буде у лютому.



«Наші війська зараз всі зав'язані в боях, вони стікають кров'ю. Вони стікають кров'ю і їх витягують. Вони стікають кров'ю і тримаються виключно завдяки мужності, героїзму та вмінню командирів тримати ситуацію під контролем», — сказав Залужний.



За словами головнокомандувача, путін може відновити наступ у лютому, у кращому випадку у березні, а в гіршому — у січні. При цьому наступ може статися не на Донбасі, а у напрямку Києва з боку білорусі. Також не виключається й південний напрямок.



«Ми зробили всі розрахунки — скільки нам потрібно танків, артилерії і таке інше. Це те, на чому зараз потрібно всім сконцентруватися. Нехай пробачать мені солдати в окопах, але зараз важливіше зосередитися на накопиченні ресурсів для більш тривалих та тяжких боїв, які можуть початися наступного року», — уточнив Залужний.

Про все необхідне для воїнів головнокомандувач планує обговорити з головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі.

Також головком відповів на запитання журналіста, чи потрібна Україні нова хвиля мобілізації.



«У нас достатньо людей, і я чітко бачу, що в мене є. У мене достатньо. Мені не потрібно ще сотні тисяч. Нам потрібні танки, нам потрібні бронетранспортери, нам потрібні БМП. І нам потрібні боєприпаси…» — наголосив головнокомандувач .



Про те, що наступні пів року будуть ще важчими та вирішальними, заявив і президент Володимир Зеленський у зверненні до Європейської ради. Він закликав європейські країни продовжувати підтримку України у війні проти росії.

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