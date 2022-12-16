Залужний повідомив, скільки ракет 16 грудня збили ЗСУ

16 грудня рашисти випустили по критичній інфраструктурі України 76 ракет.

Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, 60 ракет збили підрозділи Сил оборони України.

«За попередніми даними, вранці з районів Каспійського та Чорного морів противник випустив по об’єктам критичної інфраструктури України 76 ракет, з них 72 крилаті (Х-101, „Калібр“, Х-22) та 4 керовані авіаційні ракети (Х-59/Х-31П)», — зазначив він.

А в командування Повітряними силами додали, що особливістю нинішньої атаки став пуск крилатих ракет Х-101/Х-555 не лише з Каспію, а й з Саратовської області, в районі Енгельса, де й базуються стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-95МС.

«Пуски крилатих ракет морського базування окупанти здійснили з фрегата „Адмірал Макаров“ з акваторії Чорного моря. Кілька пусків крилатих ракет Х-22 здійснено із дальніх бомбардувальників Ту-22М3 над акваторією Азовського моря та чотири пуски керованих авіаційних ракет Х-59 та Х-31П із літаків тактичної авіації окупантів, ймовірно Су-35. Під час масованого обстрілу у небі білорусі спостерігався політ літака дальнього радіолокаційного виявлення Іл-76 А-50У та патрулювання винищувача МіГ-31К — носія ракет „Кинджал“. Крім того, під час атаки противник завдав удару по прифронтових містах зенітними ракетами із ЗРК С-300 — близько 27 пусків», — додали у командуванні.

У мережу виклали відео з підбитою ракетою. Стверджується, що це сталося у небі над Києвом.

Нагадаємо, що ворог завдав удару й по Кривому Рогу, де поцілив у житловий будинок — один під’їзд триповерхівки повністю зруйновано. За попередніми даними, загинули двоє людей, постраждало 6 чоловік, з них троє — неповнолітні.

Фото — скріншот

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