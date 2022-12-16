Харків повністю знеструмлений: коли обіцяють дати світло

Під час масованої ракетної атаки по Україні рашисти накрили Харківщину з комплексів С-300.

Як повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, по області спрямували 10 ракет комплексу С-300, дві крилаті ракети збіли підрозділи ППО.



«Весь Харків без електропостачання, Харківська область знеструмлена також вся. Більше 1600 населених пунктів без електрики, а це — 1 млн 279 тисяч абонентів. Енергетики працюють над запуском. У першу чергу будемо запускати водо- та теплогенеруючі підприємства, далі — житловий фонд. Рано давати прогнози, але дуже сподіваємося, що до кінця дня вдасться почати запуск», — додав він.

Фото прокуратури

Фото прокуратури

Мешканців регіону також попередили про можливі проблеми зі зв'язком.

Пізніше він повідомив, що енергетики вже почали подавати електроенергію. «Частково Зміївська, Ізюмська, Богодухівська, Лозівська, Балаклійська, Нововодолазька, Краснокутська громади вже зі світлом. Розпочали заживлення і частково в Харкові. Наші енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше подати енергію до всіх жителів, які через російські обстріли залишилися без світла», — пише Синєгубов.

Також про знеструмлення регіону повідомляв очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко: «Область була повністю знеструмлена. На зараз вiдновленої потужності в мережi вистачає для мiнiмального заживлення критичної інфраструктури. Першочергово енергетики пiдключають лiкарнi, каналізаційно-насосні станції, водогони, котельні. А вже потім вмикатимуть будинки. Робити прогнози поки зарано».

В «Укренерго» повдомляли, що 16 грудня для учасників ринку електроенергії введено режим надзвичайної ситуації.

Фото прокуратури

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