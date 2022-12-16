В Україні оголошено надзвичайну ситуацію в енергетиці

Після масованої ворожої атаки у п'ятницю, 16 грудня, внаслідок якої постраждали й об'єкти критичної інфраструктури, для учасників ринку електроенергії введено режим надзвичайної ситуації.

«Ворог знову завдав масований ракетний удар по енергетичній інфраструктурі України. За оцінками військових, на наші енергооб’єкти летіло близько 70 ракет. Це вже 9 цілеспрямована терористична ракетна атака росії на енергосистему України. Основною ціллю знов стали магістральні мережі та об’єкти генерації. В результаті обстрілів в системі суттєво збільшився дефіцит електроенергії, який і до цього був значним», — повідомили в компанії «Укренерго».

За даними енергетиків, найбільших уражень зазнали північний, південний, і центральний регіони. Там, де це зараз можливо, ремонтні бригади вже оцінюють обсяг пошкоджень та розпочинають ремонтно-аварійні роботи.



Наразі по всій території України діє режим аварійних відключень.

«Зважаючи на те, що це вже 9 хвиля ракетних ударів по енергетичних об’єктах, відновлення електропостачання може зайняти більше часу, ніж раніше. Пріоритетно електроенергія буде подаватись на об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканали, об’єкти теплопостачання, очисні споруди», — додали в «Укренерго».

За даними військових, лише у повітряному просторі Києва було зафіксовано близько 40 ракет, з яких сили ППО знищили 37.

Фото Pixabay

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