Готові витратити мільярди доларів: стали відомі секретні плани росії з виробництва ракет для знищення України

Росіяни продовжують обстрілювати Україну ракетами. Розвідники однієї з правоохоронних структур отримали надважливу інформацію про зміст закритого наказу № 4630 по міністерству промисловості і торгівлі рф від 03.11.2022 . В наказі сформульовано завдання по створенню додаткових виробничих потужностей для виробництва озброєння, на що найближчим часом буде виділено з федерального бюджету росії 1 млрд доларів. Пр це повідомив відомий журналіст Андрій Цаплієнко.

«Зокрема, передбачається збільшення в кілька разів, а, по деяких пунктах, в десятки разів, ракетно-авіаційного озброєння на потужностях підприємства АО „Корпорация Тактическое ракетное вооружение“ в місті Корольов. В термін до 31.06.2024 росіяни хочуть збільшити річний випуск ракет Х-101 до 467 штук на рік. Тобто, в 9 разів більше. Зараз підприємство випускає 56 таких ракет на рік при можливості випускати 150 штук. Тобто, спочатку, найближчим часом, почнуть клепати ракети в три зміни на тому, що є, і паралельно будуть розширяти виробничі потужності», — повідомив він.

За даними журналіста, міністерський документ наказує збільшити виробництво:

- протикорабельних ракет 3М22 «Циркон» — до 74 шт./рік;

- протикорабельних ракет 3М55 «Онікс» — до 140 шт./рік;

- протирадіолокаційних ракет Х-31ПМ — до 460 шт./рік;

- протикорабельних ракет Х-35У — до 350 шт./рік;

- авіаційних ракет «повітря-поверхня» Х-38МЛ — до 350 шт;

- авіаційних ракет «повітря — поверхня» Х-59М2А — до 400 шт./рік;

- протикорабельних комплексів «Бастіон» — до 3 шт./рік;

- керованих комплексів ракетнобомбового озброєння модульного принципу побудови УК РБВ (до нього входять керована ракета і баражуючий боєприпас) — до 200 шт./рік;

- керованих плануючих авіаційних бомб УБАП-1500 — до 320 шт./рік.

- ракет Х-29ТД — до 646 шт./рік

«На цьому країна-вбивця не збирається зупинятися. В їхніх планах, судячи з паперів, й подальше щорічне нарощування тактичних ракет до 2028 року до загальної суми $ 50 млрд», — зазначив Цаплієнко.

Як писали «ФАКТИ», 16 грудня рашисти випустили по критичній інфраструктурі України 76 ракет. 60 російських ракет збили підрозділи Сил оборони України.

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