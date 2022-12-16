Готові витратити мільярди доларів: стали відомі секретні плани росії з виробництва ракет для знищення України
Росіяни продовжують обстрілювати Україну ракетами. Розвідники однієї з правоохоронних структур отримали надважливу інформацію про зміст закритого наказу № 4630 по міністерству промисловості і торгівлі рф від
«Зокрема, передбачається збільшення в кілька разів, а, по деяких пунктах, в десятки разів, ракетно-авіаційного озброєння на потужностях підприємства АО „Корпорация Тактическое ракетное вооружение“ в місті Корольов. В термін
За даними журналіста, міністерський документ наказує збільшити виробництво:
- протикорабельних ракет 3М22 «Циркон» — до 74 шт./рік;
- протикорабельних ракет 3М55 «Онікс» — до 140 шт./рік;
- протирадіолокаційних ракет Х-31ПМ — до 460 шт./рік;
- протикорабельних ракет Х-35У — до 350 шт./рік;
- авіаційних ракет «повітря-поверхня» Х-38МЛ — до 350 шт;
- авіаційних ракет «повітря — поверхня» Х-59М2А — до 400 шт./рік;
- протикорабельних комплексів «Бастіон» — до 3 шт./рік;
- керованих комплексів ракетнобомбового озброєння модульного принципу побудови УК РБВ (до нього входять керована ракета і баражуючий боєприпас) — до 200 шт./рік;
- керованих плануючих авіаційних бомб УБАП-1500 — до 320 шт./рік.
- ракет Х-29ТД — до 646 шт./рік
«На цьому країна-вбивця не збирається зупинятися. В їхніх планах, судячи з паперів, й подальше щорічне нарощування тактичних ракет до 2028 року до загальної суми $ 50 млрд», — зазначив Цаплієнко.
Як писали «ФАКТИ», 16 грудня рашисти випустили по критичній інфраструктурі України 76 ракет. 60 російських ракет збили підрозділи Сил оборони України.385
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