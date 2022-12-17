Нам вистачить віри в себе: Зеленський про марні очікування «ракетопоклонників із Москви»

Попри масовані ракетні атаки мирних міст, окупантам не вдасться зламати дух українського народу. Про це заявив у зверненні за підсумками 296-го дня війни президент Володимир Зеленський.

«На що б не розраховували ракетопоклонники з Москви, це все одно не змінить розстановки сил у цій війні. Їм ще вистачить ракет для кількох масованих таких ударів. Нам вистачить цілеспрямованості та віри в себе, щоб і після цих ударів повертати своє» — впевнений глава держави.

Також Володимир Зеленський подякував бійцям Повітряних сил, зенітникам, розвідникам та всім, хто захищає та допомагає захищати українське небо.

«Сьогоднішній результат — 60 ракет збиті. Відзначилися всі повітряні командування — «Центр», «Південь», «Схід» та «Захід», — зазначив президент.

На жаль, були і влучення. Так, у Кривому Розі ракета терористів влучила у житловий будинок — загинуло троє людей, ще десять, у тому числі діти, отримали поранення.

«Терористам потрібна така масовість ракетних нальотів, щоб хоча б частина їхніх „виробів“ досягала призначених цілей. Усі їхні мішені сьогодні цивільні, і це переважно енергетика та об'єкти теплопостачання. Ймовірно, внаслідок цієї війни сенс слова „терор“ для більшості людей світу буде асоціюватися насамперед з такими божевільними діями росії», — додав український лідер.

Аварійні відключення електрики були використані сьогодні по всій країні — у більшості міст та регіонів. У Києві та 14 областях, окрім відсутності електрики, були проблеми з водопостачанням.

Українські енергетики та ремонтні бригади ще під час повітряної тривоги розпочали відновлювальні роботи, щоб відновити генерацію та постачання.

«Прошу всіх наших людей зараз проявити терпіння та дякую кожному і кожному, чия робота — це у будь-який час і за будь-яких обставин повертати нормальність життя. І прошу кожного зараз — звичайно, по можливості — подбати про тих, кому найскладніше — про людей похилого віку, сім'ях з дітьми, переселенцях з районів бойових дій або з окупованої території. Якщо ви можете допомогти, будь ласка, допомагайте», — звернувся президент до співгромадян.

Президент неодноразово заявляв, що свої невдачі на фронті окупанти компенсують терористичними атаками щодо мирного населення.

Російські загарбники не можуть здолати нашу армію, тому знищують українські міста та села.

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