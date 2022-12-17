Греф і Набіулліна відмовляли путіна від війни з Україною і попереджали про «катастрофічні наслідки»

Західні ЗМІ коментують статтю, яку опублікувала газета The Financial Times. Видання, посилаючись на свої джерела в Москві, стверджує, що за місяць до повномасштабного російського вторгнення в Україну, голова Ощадбанку Герман Греф (один із «гаманців» путіну і фігурант гучного «досьє Пандори») та керівник Банку росії Ельвіра Набіулліна спробували відмовити від його агресивних планів. Вони підготували для президента доповідь на 39 сторінках про «катастрофічні наслідки» для російської економіки у разі нападу на Україну.

З цією презентацією Греф та Набіулліна приїхали до путіна в Ново-Огарьово. Президент прийняв їх. Греф попередив, зокрема, про те, що санкції Заходу у разі вторгнення в Україну призведуть до падіння ВВП росії на 30% за два роки. Рівень життя росіян впаде. На країну чекає величезна інфляція.

Газета стверджує, що доповідь була підготовлена на професійному рівні. Однак путін не дослухав банкірів до кінця. Його цікавили лише їхні пропозиції щодо того, як можна уникнути найгірших наслідків для економіки. Своїм питанням він збентежив Грефа і Набіулліну. Вони не змогли чітко донести до президента головну ідею — не можна розпочинати війну, треба зупинити ескалацію.

Зрештою банкіри поїхали ні з чим. Вони навіть не довідалися, що насправді запланував путін. Про початок вторгнення Греф та Набіулліна дізналися з новин. «Вони були досить хоробрими, щоб попросити про зустріч. Але вони не змогли донести до путіна свою думку», — заявив один із джерел видання. Банкіри не ризикнули сказати путіну, що на нього чекає геополітична катастрофа.

У результаті Греф та Набіулліна залишилися на своїх постах. Набіулліна спробувала піти у відставку, але путін її не відпустив. Їй та Грефу довелося робити все для того, щоб пом'якшити удари по російській економіці. Стаття в The Financial Times так і називається — «Як путінські технократи врятували економіку, щоб вона служила війні, проти якої вони виступали».

Греф одразу потрапив під санкції багатьох західних країн. Набіулліна тривалий час залишалася поза списками санкцій, проте восени санкції проти неї ввели США і Канада.

Тим часом ЄС затвердив дев'ятий пакет санкцій проти росії.

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