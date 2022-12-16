Офіційно озвучено дев'ятий пакет санкцій ЄС

В ЄС, де раніше погодили для України фіндопомогу у розмірі 18 млрд євро на 2023 рік, визначилися з дев'ятим пакетом санкцій проти росії.

Як повідомляє «Європейська правда», санкційний пакет погодила Рада Євросоюзу. Він спрямований на посилення тиску на рф через війну в Україні. Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, коментуючи рішення, зазначав, що господар кремля після продовольства почав використовувати як зброю зиму, навмисно позбавляючи мільйони українців води, електрики та опалення. «Європейський Союз відповідає на цю останню ескалацію та воєнний злочин нашим дев'ятим пакетом жорстких санкцій. Ми продовжимо спрямовувати санкції проти економіки та проти тих, хто сприяє цій жорстокій війні», — зазначив він.

Санкційний пакет вводить нові заходи експортного контролю та обмеження на товари і технології подвійного призначення, а також товари та технології, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки. Санкції вводять у відношенні до 168 додаткових суб'єктів, пов'язаних з оборонно-промисловим комплексом рф.

У Раді ЄС зазначили, що це забезпечить неможливість вільної торгівлі ключовими хімікатами, нервово-паралітичними речовинами, приладами нічного бачення та радіонавігації, електронікою та IT-компонентами, які можуть бути використані російською військовою машиною. Також розширять заборону на експорт товарів та технологій, пов'язаних з авіаційною та космічною промисловістю, включивши до пакету авіаційні двигуни та їхні частини. Ця заборона буде поширюватися як на пілотовані, так і на безпілотні літальні апарати, тобто відтепер буде заборонений прямий експорт двигунів для безпілотників до рф та будь-якої третьої країни, яка може постачати безпілотники до росії.

У той же час, з метою уникнення збоїв у каналах оплати сільськогосподарської продукції, було вирішено запровадити нові послаблення, що дозволяють розморожувати активи та надавати кошти і економічні ресурси певним особам, які відіграють значну роль у міжнародній торгівлі сільськогосподарською та продовольчою продукцією, включаючи пшеницю та добрива, до їхнього включення в список.

Будуть заморожені активи ще двох російських банків, «Всеросійський банк регіонального розвитку» увійде до переліку організацій, на які поширюється повна заборона проведення операцій.

Також Рада ЄС ініціювала процес призупинення ліцензій на мовлення ще чотирьох російських ЗМІ: «НТВ"/"НТВ Мир», «Россия 1», «РЕН ТВ» та «Первый канал». Запроваджується й заборана надання рф послуг ЄС з реклами, дослідження ринку та опитування громадської думки, а також послуг з тестування продукції та технічного контролю.

Розширюється заборона на нові інвестиції у російський енергетичний сектор, зокрема, у гірничодобувний сектор, за винятком гірничодобувної та кар'єрної діяльності з використанням деяких критично важливих видів сировини.

А громадянам країн Євросоюзу буде заборонено обіймати будь-які посади в керівних органах усіх російських державних чи контрольованих державою юридичних осіб, організацій чи органів, які розмішені в росії.

Нагадаємо, що уряд Австралії вирішив запровадити цільові санкції проти фізичних та юридичних осіб в Ірані та росії, визнавши, що вони причетні до «грубих порушень прав людини та зловживань».

Фото Pixabay

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