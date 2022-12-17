Швидкого закінчення війни не буде: спадкова відьма розповіла, коли можна чекати на перемогу України

Остаточну перемогу України у цій страшній війні не варто очікувати у 2023 році. Так вважає таролог, медіум та спадкова відьма Ганна Атаманова.



У коментарі YouTube «Прогноз» вона заявила, що на картах вона бачить цифру «5». Хоча за цифрами наступний рік можна також трактувати як «5», але медіум не впевнена, що наступного року Україні вдасться повернути свої землі.

Атаманова бачить перемогу Києва лише у 2025 році. Вона вважає, що ЗСУ довго доведеться відвойовувати окуповані росією території.



Щодо Києва таролог заявила, що у Вишгороді та Дарниці буде не дуже спокійно.

Ракетні удари по Україні також продовжаться. Крім того, медіум вважає, що росіяни будуть цілитися не лише по критичній інфраструктурі, а й по лікарнях.



А у 2023 році до битв на суші додадуться «битви на воді».

Атаманова зазначила, що путін слабшатиме, у нього виникнуть нові проблеми зі здоров'ям. Наступного року його біополе буде не таким захищеним, як зараз.



Тим часом нумеролог Владислав Грицай вважає, що вже у червні наступного року росія змушена буде йти на переговори. Україна на той час звільнить усі свої території.

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