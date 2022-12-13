Бойові дії продовжаться до січня: нумеролог розповів, коли закінчиться війна

Дев'ять місяців триває повномасштабна агресія росії на території України. Українці вірять у ЗСУ, роблять усе, щоб допомогти армії та не дати зруйнувати наші міста. І всіх, звичайно, хвилює питання: скільки ще триватиме ця війна, коли Україна поверне свої території у межах 1991 року.



Нумеролог Владислав Грицай в інтерв'ю «Апострофу» заявив, що вже у червні наступного року росія змушена буде йти на переговори. Але диктуватиме умови Україна, оскільки на той час звільнить усі свої території.

У найближчій перспективі, за його словами, у період 20−25 грудня, ВСУ краще проводити контрнаступ на різних ділянках фронту. У цей час можна буде дуже сильно та різко отримати перевагу.

А наприкінці грудня — 12 січня ЗСУ можуть зробити різкий прорив та вийти на лінію до 24 лютого.

Грицай також вважає, що травень-червень 2023 року — це має бути повне повернення територій — і Криму, і Донбасу. Десь у цей час розпочнеться активна фаза операції з повернення Криму. Тобто до травня будуть у будь-якому разі осередки бойових дій, обстрілів.

Нагадаємо, тарологиня Людмила Хомутовська вважає, що повернення Криму стане найважчим випробуванням для України.

Генерал-майор СБУ у відставці Віктор Ягун також припустив, що війна в Україні може закінчитись до літа наступного року.

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