39.49 / 40.21 41.01 / 41.95
Київ: 0
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гороскоп

Бойові дії продовжаться до січня: нумеролог розповів, коли закінчиться війна

15:05 13 грудня 2022
воїн

Дев'ять місяців триває повномасштабна агресія росії на території України. Українці вірять у ЗСУ, роблять усе, щоб допомогти армії та не дати зруйнувати наші міста. І всіх, звичайно, хвилює питання: скільки ще триватиме ця війна, коли Україна поверне свої території у межах 1991 року.

Нумеролог Владислав Грицай в інтерв'ю «Апострофу» заявив, що вже у червні наступного року росія змушена буде йти на переговори. Але диктуватиме умови Україна, оскільки на той час звільнить усі свої території.

У найближчій перспективі, за його словами, у період 20−25 грудня, ВСУ краще проводити контрнаступ на різних ділянках фронту. У цей час можна буде дуже сильно та різко отримати перевагу.

А наприкінці грудня — 12 січня ЗСУ можуть зробити різкий прорив та вийти на лінію до 24 лютого.

Грицай також вважає, що травень-червень 2023 року — це має бути повне повернення територій — і Криму, і Донбасу. Десь у цей час розпочнеться активна фаза операції з повернення Криму. Тобто до травня будуть у будь-якому разі осередки бойових дій, обстрілів.

Нагадаємо, тарологиня Людмила Хомутовська вважає, що повернення Криму стане найважчим випробуванням для України.

Генерал-майор СБУ у відставці Віктор Ягун також припустив, що війна в Україні може закінчитись до літа наступного року.

300

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Микола Басков

Тепер тільки на милицях: лікарі винесли вирок путіністу Баскову

гроші

Індексація пенсій у березні 2023 року: як вона вплине на виплати

Туалет запахтить без освіжувача: киньте в бачок унітазу цей засіб, і результат вас просто вразить (відео)

Туалет запахтить без освіжувача: киньте в бачок унітазу цей засіб, і результат вас просто вразить (відео)

механік

Техогляд-2023: хто зможе не платити штраф у 17 тисяч грн

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту