Пенсії військовослужбовцям-«чорнобильцям»: кому перерахують виплати та скільки додадуть

Після внесення змін до законодавства щодо пенсійного забезпечення чорнобильців, мінімальні пенсії з інвалідності у ліквідаторів аварії на ЧАЕС прив'язані до середньої зарплати в Україні.



У свій час для військових пенсіонерів, які були ліквідаторами аварії на ЧАЕС, було передбачено й додаткову надбавку до пенсій, зазначила представник Головного управління Пенсійного фонду України у Чернігівській області Ольга Хоренко.



За її словами, додаткові відсотки для ліквідаторів аварії на ЧАЕС, у тому числі 5% для 2-ї категорії та 10% для 1-ї категорії, не нараховувалися після того, як було змінено статтю 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та інших осіб».



Інакше кажучи, з 1 січня 2008 року перерахунок пенсіонерам-чорнобильцям проводили без урахування додаткових відсотків.



Але якщо людина зверталася до суду й рішення суду було на її користь, то, за словами Хоренко, «у разі надання відповідного рішення суду до органів Пенсійного фонду України виконання йде відповідно до покладених зобов'язань».



Вона також зауважила, що рішенням Великої Палати Верховного суду (справа № 200/7786/19-а) було зобов'язано органи Пенсійного фонду нарахувати та виплачувати військову пенсію з урахуванням таких відсотків.



«За змістом вищезгаданого рішення суду пенсії військовослужбовців-ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, призначені до 04 квітня 2006 року, мають перераховуватись з 10 або 5-відсотковим збільшенням. Для інших пенсіонерів такої категорії перерахунок не передбачено», — уточнила фахівець.

Нагадаємо, в уряді обіцяють, що попри війну, індексацію пенсій буде проведено в березні 2023 року. Попередньо йдеться про підвищення на 5%. Слід пам'ятати, що на 5% підвищується не сама пенсія, а лише заробітна плата, яка вставляється у формулу розрахунку.

132

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram