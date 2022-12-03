Індексація виплат та нові вимоги до стажу: що чекає на пенсіонерів у 2023 році

Як відомо, прожитковий мінімум для непрацездатних осіб з 1 грудня в Україні збільшився до 2093 грн. Ця сама сума є і розміром мінімальної пенсії. З нового року змін та переглядів пенсій не передбачено, пише «Соціалка».



Але зростатимуть вимоги до страхового стажу. Наступного року ті українці, яким виповнюється 60 років, не зможуть оформити пенсію, якщо вони не мають 30 років стажу. У такому разі призначення пенсії відкладається до 63 років.



У 65-річному віці пенсія нараховується за наявності 15 років страхового стажу.



Щороку з 1 квітня відбувається автоматичний перерахунок пенсій українцям, які вже вийшли на пенсію, але продовжують працювати. Норма поширюється на тих, хто набув необхідного стажу станом на 1 березня поточного року та кому такий перерахунок не робили останні два роки.



Минулого року до законодавства було внесено деякі зміни щодо пенсійного забезпечення чорнобильців. Наразі мінімальні пенсії по інвалідності у ліквідаторів прив'язані до середньої зарплати по Україні. Середня зарплата по країні, яка враховується під час обчислення пенсій, за 2021 рік становить 12 993,56 грн.

При інвалідності І групи загальний розмір пенсії за всіма надбавками не може бути нижчим за цю суму, тобто 100%. У осіб із ІІ групою інвалідності пенсія встановлюється у розмірі не нижче 80% зазначеної суми, за наявності ІІІ групи — 60%.



У лютому Пенсійний фонд має оприлюднити середню зарплату за 2022 рік. Тому, за новим законодавством, з 1 березня має відбутися автоматичний перерахунок зазначених мінімальних пенсій.



Березнева індексація пенсій буде проведена. Попередньо йдеться про підвищення на 5%. Слід пам'ятати, що на 5% підвищується не сама пенсія, а лише заробітна плата, яка вставляється у формулу розрахунку.



Раніше «ФАКТИ» писали про те, кому варто очікувати збільшення пенсії у грудні.

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