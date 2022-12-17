Вибух газу в житловому будинку в Білорусі: загинули п'ятеро дорослих та дитина

У столиці Білорусі Мінську стався вибух газу у багатоквартирному будинку. За попередніми даними, загинули шестеро людей, зокрема дитина. 20 людей було евакуйовано, у тому числі 3 дітей, повідомляє сputnikby.

Відомо, що вибух стався у житловому будинку на бульварі Шевченка близько 3.30 ночі 17 грудня. На момент приїзду рятувальників горіли вже дві квартири.

У будинку утворився густий дим, що досяг верхніх поверхів.

Причини події встановлюються.

Нагадаємо, нещодавно у Чернівцях потужний вибух газу розніс будинок, загинула дитина.

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