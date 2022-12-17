38.27 / 39.00 40.01 / 40.89
Київ: +1
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Вибух газу в житловому будинку в Білорусі: загинули п'ятеро дорослих та дитина

10:13 17 грудня 2022
вибух

У столиці Білорусі Мінську стався вибух газу у багатоквартирному будинку. За попередніми даними, загинули шестеро людей, зокрема дитина. 20 людей було евакуйовано, у тому числі 3 дітей, повідомляє сputnikby.



Відомо, що вибух стався у житловому будинку на бульварі Шевченка близько 3.30 ночі 17 грудня. На момент приїзду рятувальників горіли вже дві квартири.

У будинку утворився густий дим, що досяг верхніх поверхів.

Причини події встановлюються.



Нагадаємо, нещодавно у Чернівцях потужний вибух газу розніс будинок, загинула дитина.

126

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

бачок

Пластикова пляшка у зливному бачку: простий трюк, завдяки якому туалет довго радуватиме вас чистотою

Калькулятор

ПФУ запідозрили у «недоплаті» пенсій: як самому підрахувати суму виплат

боєць

Швидкого закінчення війни не буде: спадкова відьма розповіла, коли можна чекати на перемогу України

Обстріл Києва 15 листопада

З Києва краще виїхати: астролог попередила мешканців столиці про небезпеку

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту