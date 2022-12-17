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Застосували всі види озброєння: у ЗСУ розповіли деталі ракетної атаки рашистів 16 грудня

10:29 17 грудня 2022
ракета

Російські фашисти під час масованого ракетного удару по Україні 16 грудня застосували всі види озброєння, окрім іранських «шахідів».

Про це заявив в етері телемарафону заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, окупанти за день до масованого удару застосували іранські дрони, але виключно для того, щоб «намацати» українську ППО.

«Це зокрема робиться для того, щоб дізнатися, де саме були збиті ті „шахіди“, де саме дістала їх наша протиповітряна оборона. Тому що збивають „шахіди“ вночі й насамперед це роблять зенітні ракетні комплекси. Зрозуміло, що вони визначають їхнє місце розташування та роблять потім корективи для своїх ракетних атак», — пояснив Ігнат.

За його словами, зазвичай російські війська одного дня застосовують всі наявні озброєння, як сталося і 16 грудня.

«Вчора було застосовано фактично все… Є різні ракети та різні типи наземного, повітряного та морського базування, які й були застосовані. Крім „шахідів“, вони були запущені напередодні», — підсумував Ігнат.

Нагадаємо, 16 грудня росіяни завдали масованого ракетного удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі України. За даними Генштабу, вчора ворог випустив по нашій країні 98 ракет й здійснив понад 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Президент Володимир Зеленський заявив, що жодні ракетні атаки не змусять українців відмовитись від боротьби за свою свободу.
Російський терор не змінить розстановки сил у цій війні, упевнений президент: «нам вистачить цілеспрямованості та віри у себе, щоб і після цих ударів повертати своє».

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