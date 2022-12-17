Бен Ходжес прокоментував можливість нового наступу росії у лютому

росія навряд чи зможе сконцентрувати потрібну кількість добре підготовлених військових, щоб розпочати в Україні новий наступ у лютому наступного року.



Таку думку висловив екскомандувач Сухопутних сил США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес, коментуючи слова головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про наступ росіян у лютому.



«Я сумніваюся, що росія зможе зібрати сили такого розміру за цей час, тим паче належної якості», — написав військовий у Twitter.

Крім цього, американський військовий заявив, що оголошена путіним часткова мобілізація в росії була провальною.



Він також додав, що перебільшення потенціалу нових російських наступальних операцій грає на руку тим, хто шукає відмовки, аби не допомагати Україні.



Як відомо, Залужний дав інтерв'ю виданню The Economist, в якому наголосив, що росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів.

«Я не сумніваюся, що вони знову підуть на Київ» , — сказав він.

Міністр оборони України Олексій Резніков також заявив, що росія планує розпочати нову хвилю наступу у лютому 2023 року. Водночас, в українській розвідці зазначили, що наступальні дії російської федерації можливі, проте стан її армії погіршився за час повномасштабної війни в Україні.



Нагадаємо, візит президента путіну до Білорусі, який нібито намічено на 19 грудня, експерти ISW оцінюють як складову інформаційної війни. Вони вважають, що ця зустріч путіна та лукашенка буде спрямована на те, щоб зламати волю України та готовність Заходу підтримувати Україну. Візит путіна має переконати українців й Захід у тому, що росія може атакувати Україну з білорусі.

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