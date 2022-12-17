Збирається чинити тиск на лукашенка: стали відомі цілі візиту путіна до білорусі

Президент росії володимир путін має намір найближчим часом відвідати білорусь з метою домогтися від невизнаного правителя цієї країни олександра лукашенка поступок з інтеграції двох країн, а також змусити білоруського диктатора послати свої війська в Україну.



Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).



Як відомо, лукашенко досі значною мірою чинив опір посиленим вимогам росії про інтеграцію й відмовлявся залучати білоруські сили для участі в російському вторгненні в Україну.



Візит до Мінська може вказувати на те, що путін намагається створити умови для відновлення наступу на Україну.



На думку експертів, кремль уже давно прагне використати союзну державу для встановлення контролю над білоруссю. Своєю чергою, лукашенко створює інформаційні умови, щоб відхилити вимоги російської інтеграції, як він це робив десятиліттями.



Він заявляє, що «білоруссю керує ніхто, крім нас», і що білорусь готова будувати відносини з росією, але їхні зв'язки «завжди повинні виходити з того, що ми є суверенною та незалежною державою».



Експерти ISW оцінюють вторгнення росії в Україну з білорусі як низьке, але можливе.



Вони вважають, що ця зустріч путіна та лукашенка буде спрямована на те, щоб зламати волю України та готовність Заходу підтримувати Україну. Ця зустріч має переконати українців та мешканців Заходу у тому, що росія може атакувати Україну з білорусі.



До того ж зараз йдуть постійні перекидання російських військ до білорусі. лукашенко продовжив термін перевірки готовності своєї армії до 26 грудня. Це, на думку аналітиків, усі ланки одного ланцюга інформаційної атаки на Україну.



Вони також вважають, що кремль навряд чи зламає волю українців до боротьби. Успіхом також не увінчаються спроби переконати Захід у тому, що Україна нібито не може суттєво змінити нинішню лінію фронту та що війна фактично зайшла у глухий кут.



ISW вважає, що такий висновок є неточним й що Україна має гарні шанси відновити значну критичну територію у найближчі місяці.



Нагадаємо, під час масованої атаки росіян 16 грудня в Україну було випущено 76 ракет, 60 з них силами ППО збито. Попри те, що були влучання в об'єкти критичної інфраструктури, енергетики вже навчилися оперативно реагувати на ризики та швидко відновлювати зруйноване.

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