Новорічний макіяж: поради відомої візажистки

Попереду Новий рік. І, звичайно, всі жінки, як і завжди, хочуть виглядати на це свято особливо гарними. Але зробити макіяж, який підкреслить переваги та приховає недоліки, не так просто, як іноді здається на перший погляд. Як і в кожній іншій справі, у макіяжі є багато нюансів, які потрібно знати. Інакше будуть даремно витрачені і час, і зусилля, і гроші на дорогу косметику. Іноді макіяж не тільки не робить красивішою, але й може виглядати неестетично і безглуздо. Сьогодні у продажу величезний асортимент декоративної косметики, і так легко помилитись у її виборі. А знайти те, що підходить — завдання не з легких. Про те, як уникнути типових помилок у вечірньому макіяжі і що зараз у тренді, «ФАКТАМ» розповіла відома візажистка, засновниця б'юті-академії Тетяна Бойко, якій довіряли себе багато відомих людей — наприклад, Патрісія Каас та Інгрід.

«Типова помилка — одночасний акцент і на очі, і на брови»

— Тетяно, яких помилок найчастіше припускаються жінки у вечірньому макіяжі?

— Щоб макіяж не вийшов строкатим та кітчевим, акцент робиться або на губах, або на очах. Яскравий макіяж очей можна відтінити бежевою чи нейтральною помадою, прозорим блиском.

— У багатьох вечірній макіяж асоціюється із блискучими, сяючими, перламутровими текстурами. Яке головне правило у їх використанні?

— Зайве нанесення перламутру на обличчя — ще одна помилка, що часто зустрічається. Річ у тому, що перламутр акцентує на непотрібних рельєфах, а також може створювати відблиски і додаткові об'єми. А це не красить. Нанесений неправильно перламутр може «зламати» пропорції та спотворити риси обличчя.

— Хто б міг подумати!

— Це ази макіяжу. Їх треба знати кожній жінці. Ще одна типова помилка — одночасний акцент і на очах, і на бровах. Широка брова у поєднанні з темним макіяжем очей створить важкий погляд.

«Кольорова гама в макіяжі обов'язково повинна гармоніювати з одягом та аксесуарами»

— Що зараз у тренді у вечірньому макіяжі?

— Актуальний «макіяж без макіяжу». Він передбачає створення ідеального тону, грамотний розподіл світла та тіні для створення гарного рельєфу. Такий макіяж можна виконати лише двома засобами: коректором та пудрою. При цьому, звичайно, потрібно мати світлий та темний тони. Також у тренді акцент на контур вій та натуральний макіяж губ з ледь вологим ефектом.

— А що порадите любителькам екстравагантного вечірнього макіяжу?

— Для його створення можна застосувати додаткові декоративні матеріали — стрази, блискітки, пір'я та інші декоративні елементи. Однак не можна застосовувати одночасно все, щоб не допустити вульгарності та несмаку. У всьому треба знати міру. Кольорова гама в макіяжі обов'язково має гармоніювати з одягом та аксесуарами.

Фото з альбому Тетяни Бойко

Фото в заголовкe: pixabay

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