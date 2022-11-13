ТОП-3 помилок у макіяжі, які додають роки: поради візажистки Тетяни Бойко

Жінки так влаштовані, що завжди хочуть виглядати молодо та привабливо. Для цього чимало часу проводять у спортзалі, старанно стежать за харчуванням, прагнуть гарно одягатися… Важливу роль у образі жінки грає макіяж. Про головні помилки у макіяжі, які можуть додати роки, «ФАКТАМ» розповіла відома українська візажистка, фундаторка б'юті-академії Тетяна Бойко.

«Не варто наносити темний колір у поглиблення на обличчі, це миттєво зістарить його»

— Макіяж — особливе мистецтво, завдяки якому можна як зістарити обличчя або зробити його смішним чи безглуздим, так і омолодити, — розповідає Тетяна Бойко. — У макіяжі є низка правил, заснованих на художніх прийомах світла та тіні, на знанні анатомії та фізіології. Звісно, важливо враховувати індивідуальні особливості обличчя жінки, її психологічний портрет. Неправильний макіяж може додати роки. Не варто наносити темний колір у поглиблення на обличчі, це миттєво зістарить його. Їх можна лише освітлювати! Декілька одночасних акцентів у макіяжі (наприклад, яскраві помада і тіні) та різноманіття кольорової гами в косметиці зроблять обличчя вульгарним і позбавлять його свіжості та молодості. Перламутрові текстури підкреслять усі рельєфи — складки та зморшки, тому з віком тіней та помад із перламутром потрібно уникати.

— Чи може жінка в 50 виглядати молодшою за ту, якій, скажімо, 35?

— Так. Але це або велика праця над собою, або хороша генетика. Макіяж — інструмент, який допомагає стати красивішим. Адже обличчя — це наша візитна картка, яка така важлива для контакту зі світом. При цьому необхідно не забувати про правильно підібраний одяг і зачіску. Образ має бути гармонійним.

«Цікавтеся новими трендами в моді та макіяжі, тримайтеся в тонусі і будьте прикладом для інших»

— Чи може макіяж змінити життя жінки?

— Краса творить дива — і це давно відомо. Привабливі жінки завжди цікаві чоловікам, бездоганна зовнішність часто допомагає знайти найкращу роботу.

— Що б ви побажали читачкам «ФАКТІВ», які й у такий складний час прагнуть бути красивими та доглянутими?

— Не втрачати цього прагнення. Воно обов'язково увінчується результатом. Цікавтеся новими трендами в моді та макіяжі, тримайте себе в тонусі та будьте прикладом для інших. Інвестиції в тіло та обличчя важливіші за обновки.

Фото з альбому Тетяни Бойко

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