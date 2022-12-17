«Реал» заплатив за 16-річного тінейджера 72 млн євро: відео голів майбутньої зірки «вершкових»

Мадридський «Реал», який у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів зіграє з англійським «Ліверпулем», зробив придбання на перспективу.

Гравцем «вершкових» став 16-річний нападник бразильського «Палмейраса» Ендрік. За тінейджера, який тільки цього року дебютував за основну команду «зелених» та в 16 років 2 місяці і 15 днів став наймолодшим футболістом, який коли-небудь виступав за клуб, мадридці виклали неймовірні 72 млн євро — 60 млн належать «Палмейрасу» та ще 12 у якості різних виплат.

Примітно, що повноцінним гравцем «Реала» Ендрік зможе стати лише влітку 2024 року, коли йому виповниться 18 років, але вже зараз «вершкові» виграли боротьбу за нього у багатьох топ-клубів Європи, серед яких «Барселона», «ПСЖ» та «Челсі».

Очікується, що офіційно про перехід гравця, який зіграв за «Палмейрас» у бразильській серії А 7 матчів (3 голи) та став чемпіоном Бразилії, буде оголошено найближчим часом, а контракт буде розрахований до 2030 року.

Ендрік став чемпіоном Бразилії у складі "Палмейраса"

Оцінити можливості молодої зірочки можна, подивившись відеонарізку дій Ендріка на футбольному полі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» купив футболіста збірної Грузії за 1 млн євро.

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