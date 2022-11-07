Мессі проти «Баварії» та повторення київського фіналу: підсумки жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

У понеділок, 7 листопада, у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні пройшло жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, куди не зміг пробитися донецький «Шахтар».

За його підсумками визначено пари, в яких переможці груп та команди, що посіли другі місця, оскаржать путівки до чвертьфіналу найпрестижнішого клубного турніру Старого Світу:

«Лейпциг» (Німеччина) — «Манчестер Сіті» (Англія)

«Брюгге» (Бельгія) — «Бенфіка» (Португалія)

«Ліверпуль» (Англія) — «Реал» (Іспанія)

«Мілан» (Італія) — «Тоттенхем» (Англія)

«Айнтрахт» (Німеччина) — «Наполі» (Італія)

«Боруссія» (Дортмунд, Німеччина) — «Челсі» (Англія)

«Інтер» (Італія) — «Порту» (Португалія)

«ПСЖ» (Франція) — «Баварія» (Німеччина)

Зазначимо, що Ліонелю Мессі та компанії випала у суперники грізна «Баварія», а «Брюгге» Едуарда Соболя та Романа Яремчука битиметься з колишнім клубом форварда збірної України «Бенфікою». Та й повторення київського фіналу Ліги чемпіонів-2018 «Ліверпуль» — «Реал» — не за горами.

Перші поєдинки 1/8 фіналу відбудуться 14/15/21/22 лютого, а матчі у відповідь — 7/8/14/15 березня (початок усіх зустрічей — о 22:00).

Нагадаємо, що вихід до ¼ фіналу Ліги чемпіонів гарантує кожному клубу ще 10,6 млн євро призових від УЄФА.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став мадридський «Реал».

Фото uefa.com

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