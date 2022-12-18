День святого Миколая 19 грудня: красиві привітання та листівки

Православні українці 19 грудня вшановують пам'ять святого Миколая Чудотворця. За історичними переказами святий Миколай жив у III столітті нашої ери у досить віруючій родині. Народився він у місті Патарі у Малій Азії. Батьки намагалися виховувати свого сина у релігійній атмосфері.

Микола ріс аскетом і завжди намагався допомогти всім, хто цього потребував. Через деякий час він поїхав до Риму, де освятився і став священиком. Після смерті батьків майбутній святий Миколай роздавав спадщину сім'ї біднякам. Але робив це таємно. Якось святого Миколая вистежили і вирішили зробити єпископом на знак поваги.

Все своє життя Микола творив добро, допомагав нужденним, звільняв полонених. Саме за це його прозвали Чудотворцем. Після смерті святого Миколая канонізували і сьогодні він вважається одним із найвідоміших християнських святих.

***

Миколай святий приходить,

Щастя в кожен дім приводить.

Хай здійсняться всі бажання,

Мрії всі та сподівання!

Цей святий творить дива,

Хай радіє дітвора.

Всі нехай будуть здорові,

Живуть в мирі та любові!

***

В День святого Миколая

Всіх зі святом вас вітаю!

Щоб здоровʼ я прибуло,

Все погане відійшло.

Хай добро у вашій хаті

Буде завжди відчувати

Кожен з вашої родини —

Від дорослого й дитини.

Радості, добра, тепла,

Хай добробут розцвіта,

Миру, злагоди в сімʼ ї,

Щастя всім — тобі й мені!

***

Прийміть мої щирі вітання з Днем святого Миколая! Бажаю миру, добра, сімейного затишку та всього найкращого! Нехай святий Миколай вбереже вас та ваших близьких від всіх бід та незгод, подарує любов, радість та справжню віру у дива! Хай збуваються всі ваші великі та маленькі мрії!

***

Хай покладе Миколай під подушку

Здоров’я мішок і жменю добра,

Пригоршні щастя, любові і дружби,

Трішки грошей і багато тепла.

Хай під його великим покровом

Мирно, спокійно проходить життя.

І хай замовить словечко у Бога,

Щоби щаслива була вся сім’я!

***

З Днем святого Миколая

Вас вітаю зараз я!

Буде хай міцним здоров’я,

Радість хай несе сім’я.

Чудотворець хай дарує

Сили, віру та надію,

Допоможе неодмінно

Всі здійснити ваші мрії.

Як писали «ФАКТИ», з Днем Святого Миколая 19 грудня пов'язані деякі прикмети та заборони.

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