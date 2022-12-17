Шевченку дісталося за спільне фото з президентом ФІФА: організація прийняла скандальне рішення

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) потрапила в чергову делікатну ситуацію, яка б'є по іміджу організації.

Офіс Президента України звернувся до головного футбольного органу з проханням про виступ по відеозв'язку Володимира Зеленського перед фіналом ЧС-2022 між Аргентиною та Францією, але отримав рішучу відмову. Українська сторона сподівається, що питання все ж таки вдасться залагодити за той час, що залишається до вирішального матчу мундіалю, але ФІФА знову показала, що не бажає приймати рішучих дій, щоб сприяти швидкому завершенню повномасштабної війни в нашій країні.

Олії до вогню «підлила» спільна фотографія легенди українського футболу Андрія Шевченка з президентом ФІФА Джанні Інфантіно, зроблена під час чемпіонату світу в Катарі. Справедливе обурення висловив ексфорвард нашої збірної Роман Зозуля, котрий активно займається волонтерською діяльністю.

«ФІФА відмовила президенту Зеленському виступити перед фіналом чемпіонату світу з меседжем миру, — написав Роман на своїй сторінці в Instagram. — Муд*ки! Але чого ще можна було чекати від цих продажних щурів? Коли російськими рублями у них встелені футбольні поля та домашні газони, то вони завжди будуть підтримувати та виконувати всі забаганки агресора, прикриваючись ідіотською відмазкою «спорт поза політикою».

А це посол благодійної платформи United24 Андрій Шевченко на фото із президентом FIFA, який сьогодні відмовив президенту України у виступі перед фіналом ЧС. То може Андрій використав би свої зв'язки на благо країни та домовився про виступ президента?! Чи він може лише вести переговори з депутатами, щоби з його бізнес-партнера, російського олігарха Абрамовича, зняли санкції?!«

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Шевченко отримав престижну футбольну нагороду.

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