Хорватія обіграла Марокко та здобула медалі на другому ЧС поспіль: відеоогляд матчу

У суботу, 17 грудня, у Досі на стадіоні «Халіфа Інтернешнл» пройшов матч за третє місце чемпіонату світу з футболу, в якому зійшлися Хорватія, що була розгромлена в півфіналі Аргентиною (0:3), та Марокко, яке на попередній стадії поступилося Франції (0:2).

ЧС-2022. Матч за 3-тє місце

Хорватія — Марокко — 2:1

Голи: Гвардіол (7), Оршич (42) — Дарі (9).

Гра, яку показали підопічні Валіда Реграгі в поєдинку з чинними чемпіонами світу, вселяла надію вболівальникам збірної Марокко, що ця команда без медалей із мундіалю не поїде. Ось тільки Златко Даліч зі своїми футболістами, які програли на двох останніх світових першостях лише два матчі (Франції у фіналі ЧС-2018 та Аргентині у півфіналі ЧС-2022), були іншої думки.

Дебют поєдинку вийшов на диво. Уже на 7-й хвилині хорвати хитро розіграли штрафний, і після кількох передач м'яч дійшов до Гвардіола, який головою пробив упритул зі стійкою. Але лідирували «клітчасті» недовго — буквально в наступній атаці марокканці заробили штрафний, і після подачі влучним ударом головою вже відзначився Дарі.

Видавши такий жвавий початок, потім команди перевели гру в спокійніше русло. Утім, перед перервою хорватам вдалося знову вийти вперед. Оршич отримав м'яч на лівому куті штрафного майданчика та чудовим ударом у дальній кут, з рикошетом від штанги, точно пробив по воротах.

У другому таймі «клітчасті» вміло стримували атаки марокканців, які рвалися вперед. Наприкінці основного часу суддівська бригада на чолі з катарцем Абдулрахманом Аль-Джасімом приймала суперечливі рішення стосовно призначення пенальті у ворота обох команд, змусивши понервувати суперників, але в підсумку фінальний свисток зафіксував перемогу Хорватії, яка слідом за «серебром» ЧС-2018 виборола «бронзу» на нинішньому мундіалі.

Нагадаємо, що у вирішальному матчі турніру, який відбудеться 18 грудня у Лусаїлі, зійдуться чинний чемпіон світу Франція та Аргентина.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що бразилець Рішарлісон набив татуювання з Неймаром, але зірковий партнер по збірній попросив видалити малюнок з тіла.

207

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram