Росія стикається з критичною нестачею артилерійських снарядів і, як наслідок, її здатність проводити наземні операції в Україні стрімко зменшується. Такої думки дотримується голова комітету начальників штабів Великої Британії адмірал Ентоні Радакін.

«Дозвольте мені сьогодні сказати путіну те, що його генерали і міністри, напевно, занадто бояться сказати: росія зіткнулася з критичною нестачею артилерійських боєприпасів. Це означає, що її здатність проводити ефективні наступальні сухопутні операції швидко зменшується, — заявив Радакін у своєму виступі перед провідним британським аналітичним центром з питань оборони і безпеки, Королівським інститутом об'єднаних служб (RUSI). — Чому так відбувається — не секрет. путін планував 30-денну війну, але російські гармати стріляють вже майже 300 днів. Шафа порожня. Морально, концептуально і фізично сили путіна вичерпуються».

Радакін зазначив, що Україні вже вдалося повернути половину захоплених після вторгнення території завдяки своїй винахідливості, мужності та рішучості. Він зазначив, що це створює дилему для російського керівництва, оскільки жорстокість путінських військ породжує опір, опір породжує підтримку з-за кордону, а підтримка породжує перемогу.

«Попри всі зусилля путіна, спрямовані на розкол, він мимоволі зібрав проти себе незвичайну коаліцію демократій. Ніби для того, щоб висвітлити, що насправді означають і несуть наші переконання. Як важливо, щоб агресія була переможена. Необхідність поваги до міжнародних принципів», — сказав адмірал.

Радакін зазначив, що війна спонукала Фінляндію та Швецію відмовитися від свого багаторічного нейтралітету і вступити до НАТО, а Німеччину — відмовитися від політики не направляти зброю в зони конфліктів.

«росія виявилася „погано підготовленою“ до економічної відповіді Заходу на її наступ на Україну, і ситуація з російської точки зору буде тільки погіршуватися. В результаті росія програє. І світ перемагає. росія програє — і буде програвати — в усіх своїх військових цілях. Вона втрачає позиції на світовій арені. Її нібито „близьке зарубіжжя“ розпадається. НАТО зміцнюється. І якщо президент путін буде діяти зараз і виведе свої війська, то він також може врятувати життя росіян і українців», — підкреслив британський експерт.

Раніше директор ЦРУ Вільям Бернс назвав головні помилки лідера кремля.

Читайте також: «Як це не сумно, але немає жодних ознак швидкого завершення війни», — глава розвідцентру Естонії

135

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram