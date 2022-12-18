«Війна путіна поки що є провальною для росії»: директор ЦРУ про головні помилки лідера кремля

Директор ЦРУ Вільям Бернс, який нещодавно зустрічався з керівником Служби зовнішньої розвідки рф Сергієм Наришкіним і попередив його про наслідки можливого застосування Москвою ядерної зброї в Україні, під час інтерв’ю заявив, що путін зробив велику помилку, коли 24 лютого розпочав цю війну.

«З тактичної точки зору, я думаю, що ми бачимо, принаймні в ЦРУ, зниження темпів бойових дій між двома арміями з настанням зими, — сказав Вільям Бернс. — Російські військові зараз сильно побиті. Українські військові сповнені рішучості продовжувати тиск, спираючись на свої бойові успіхи останніх кількох місяців. Але їм також потрібен час на переоснащення та поповнення запасів. Але темпи все більш жорстоких атак путіна проти українського цивільного населення та української цивільної інфраструктури не зменшуються. Я ні на мить не недооцінюю тягар, виклики, які ця війна ставить перед українцями, в першу чергу, але і перед усіма нами, хто підтримує Україну. Але стратегічно, на мою думку, багато в чому війна путіна поки що є провальною для росії. Російські військові діяли погано і зазнали величезних втрат. Російська економіка зазнала довгострокової шкоди. Більша частина прогресу, якого російський середній клас досяг за останні 30 років, знищується».

За словами американського посадовця, репутація росії була сильно підірвана і її слабкі сторони були викриті:

«Російське населення, здається, дедалі більше стурбоване також і ціною війни. Річ у тому, що путін, коли він запустив наприкінці вересня часткову мобілізацію, реальність була такою, що більше росіян призовного віку втекло з країни, ніж він зміг зібрати і відправити на фронт. Так що у нього також багато викликів. Існує занепокоєння з боку деяких більш яструбиних критиків, які вважають, що ведення війни є недосконалим. А ще є занепокоєння, про яке я вже згадував, що багато росіян призовного віку, молодих росіян, тікають з країни. Отже, я не намагаюся стверджувати, що це становить безпосередню загрозу його владі. Він створив дуже безпечний і репресивний авторитарний режим, в його очах. Але я думаю, що ви починаєте бачити зростаюче занепокоєння в росії з приводу війни і накопичення шкоди російській економіці та майбутньому росіян, що з часом позначиться на їхньому становищі».

Раніше екскомандувач Сухопутних сил США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес прокоментував можливість нового наступу росії у лютому.

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